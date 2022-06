A "Superclassifica Show" 1987 un'inedita Raffaella Carrà scrittrice di favole

Una

carriera decennale

Raffaella Carrà

Maurizio

Seymandi

, che ha attraversato e segnato la storia della televisione italiana, ma forse non tutti sanno chenel corso degli anni ha vestito anche i panni della scrittrice di favole per bambini. Lo aveva confessato lei stessanel 1987, quando a "Superclassifica Show" presentò il suo libro dedicato ai più piccoli: “Sono otto favole, per tutti. Non c’è un fiocco rosa o azzurro, preferisco un fiocco arcobaleno”.

“Il titolo,

L’isola dell’incanto

fantasia

, è ispirato all’Isola del Giglio. La guardavo davanti a me mentre scrivevo. Quando ero piccola mi raccontava le favole mia nonna, infatti c’è una storia dedicata alla relazione fra nonni e nipoti”. E infine: “Credo che leggere le favole faccia bene alle persone, perché trasporta nel mondo della. Ognuno ha problemi quotidiani nella vita, ed è giusto lasciare uno spazio per la fantasia”.