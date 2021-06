A NewsMediaset e all’inviato Enrico Fedocci il "Premio Cronista dell'anno 2020" per la cronaca dell'omicidio di Gorlago, in cui Stefania Crotti - il 17 gennaio 2019 - fu attirata in una trappola e uccisa dalla rivale in amore Chiara Alessandri, ora condannata anche in secondo grado a 30 anni di reclusione.