JAZZ MEETING 18 settembre 2019 15:54 A "Jazz Meeting" il grande compositore Dino Betti Van Der Noot Tgcom24 ha incontrato lʼartista alla vigilia del suo concerto al Teatro Franco Parenti di Milano

Il 18 settembre la Sala Grande del Teatro Franco Parenti di Milano ospita Dino Betti Van Der Noot a capo della sua grande orchestra che raggruppa alcuni fra i più significativi musicisti italiani. L'occasione per conoscere "Two Ships in the Night" pubblicato da Audissea Records, il nuovo disco di Betti, gradito ospite a "Jazz Meeting": "Il jazz è qualcosa che è un continuo divenire..." racconta l'artista.

Fanno parte della band: Gianpiero Lo Bello, Alberto Mandarini, Mario Mariotti, Paolo De Ceglie, trombe; Luca Begonia, Stefano Calcagno, Enrico Allavena, Gianfranco Marchesi, tromboni; Sandro Cerino, Andrea Ciceri, Giulio Visibelli, Rudi Manzoli, Gilberto Tarocco, ance; Luca Gusella, vibrafono; Emanuele Parrini, violino; Niccolò Cattaneo, pianoforte; Filippo Rinaldo, tastiere; Vincenzo Zitello, arpa bardica; Gianluca Alberti, basso. Da oltre trent'anni, Betti pubblica incisioni che testimoniano dell'evoluzione e maturazione di un'arte che ha saputo stupire la critica internazionale e coinvolgere musicisti del calibro di Franco Ambrosetti, Paul Bley, Mark Egan, Bill Evans, Mitchel Forman, David Friedman, Donald Harrison, Carmen Lundy, Don Moye, Paul Motian, Giancarlo Schiaffini, Steve Swallow, John Taylor, Gianluigi Trovesi.



“Nel nostro concerto a Milano”, dice il Maestro: “Non proponiamo solo cose del nuovo disco, ma anche composizioni dei miei album passati; per noi è una grande emozione esibirci in un posto così bello, come il Teatro Franco Parenti, che ci ospita per questo evento. Cominceremo il nostro concerto con un brano che iniziai a comporre nel 1970 e che poi ho riveduto e corretto negli anni. A me piace cambiare, perché il jazz è qualcosa che è un continuo divenire; personalmente spero che questi brani proposti al pubblico siano in grado di dare a chi ascolta le più svariate emozioni”.