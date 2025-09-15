"Viva de André", Luigi Viva: "I giovani dimostrano di amare De André"

Saggista, autore e giornalista romano, Luigi Viva è un profondo conoscitore di Fabrizio De André. Luigi Viva è anche la voce narrante dello spettacolo, mentre gli arrangiamenti sono di Luigi Masciari. "Viva de André" in sette anni ha raccolto consensi ovunque, fino ad essere ritenuto il più importante spettacolo nazionale, che ripropone le canzoni di Fabrizio De André in chiave Jazz. Umbria Jazz Winter, Blue Note Milano, Auditorium Parco della Musica di Roma, Südtirol Jazz Festival, Ascona Jazz, solo alcuni dei luoghi dove il suggestivo viaggio musicale nell'”universo” di Fabrizio de André ha fatto registrare il “tutto esaurito”. Nel repertorio, classici intramontabili come "La Guerra di Piero", "La Canzone di Marinella", "Il Pescatore", "Creuza de mä", reinterpretati in chiave jazz con arrangiamenti inediti.