"Tutte le altre vite", in libreria il nuovo romanzo della giornalista e scrittrice Alessandra Distefano

La giornalista e scrittrice Alessandra Distefano è in libreria con il romanzo "Tutte le altre vite" (Affiori Edizioni), il sequel di "Sala d'attesa", uscito per la stessa casa editrice lo scorso anno. Concepito e costruito in modo da poter essere letto anche indipendentemente dal precedente, vede come protagonista sempre Alessia, una sorta di alter ego più giovane dell'autrice, ma a differenza del primo libro fortemente autobiografico - sebbene gli eventi narrati non siano tutti totalmente veri e siano anche resi in modo un po' distopico - in queste nuove pagine i fatti sono quasi totalmente inventati, tranne i personaggi che sono completamente esistenti ma con nomi diversi.