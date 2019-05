nonènormalechesianormale: aderisce anche l'Onu

L'Onu aderisce a #nonènormalechesianormale, la campagna istituzionale contro la violenza sulle donne presentata il 25 novembre dalla Vicepreside della Camera dei deputati Mara Carfagna. Con un tweet pubblicato da UnWomen, l'ente per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile, anche le Nazioni Unite annunciano di aderire e sostenere l’iniziativa che già in Italia aveva riscosso una grandissima partecipazione.



Era stata la stessa Mara Carfagna a presentare il 13 marzo scorso la campagna all’Onu in occasione della sua partecipazione e del suo intervento alla 63esima sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile