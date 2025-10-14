Logo Tgcom24
Promosso dalla Fondazione Innovazione Digitale ETS

"Digital Innovation Forum - ComoLake 2025" dal 14 al 17 ottobre a Cernobbio

Il forum rappresenta una piattaforma di incontro tra istituzioni, operatori e mondo della ricerca su innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e digitalizzazione

14 Ott 2025 - 14:48
Dal 14 al 17 ottobre, presso il Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba a Cernobbio, sul lago di Como, si tiene "Digital Innovation Forum - ComoLake 2025". Il forum, promosso dalla Fondazione Innovazione Digitale ETS, rappresenta una piattaforma di incontro tra istituzioni, operatori e mondo della ricerca su innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e digitalizzazione, favorendo il dialogo tra policy maker, industria e accademia al fine di affrontare le sfide e le opportunità della trasformazione digitale. 

Il programma prevede sei sessioni tematiche in plenaria e dieci sessioni parallele di approfondimento. Tematiche come intelligenza artificiale, quantum computing e altre tecnologie abilitanti saranno affrontate in modo trasversale all'interno di ogni settore verticale.