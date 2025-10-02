"12x12–Impatti": l'Italia che cambia attraverso gli sguardi inediti di fotografi contemporanei

"Con questa edizione di 12x12 abbiamo voluto premiare fotografi e fotografe che hanno saputo raccontare il tema degli impatti con coraggio, efficacia e uno stile unico" – dichiara Tommaso Rosa, Responsabile Marketing, Brand e Comunicazione di AT - Autolinee Toscane. "Le loro opere ci ricordano che la sostenibilità non è solo un a tematica ambientale, ma anche sociale e culturale: significa cambiare il nostro sguardo sul presente, generare nuove consapevolezze e stimolare comportamenti più responsabili. È lo stesso impegno che guida ogni giorno noi di autolinee toscane, perché anche un gesto semplice come scegliere di salire su un autobus no n è soltanto una soluzione di mobilità, ma un atto concreto di attenzione verso il territorio e chi lo vive".



I progetti vincitori: dalla crisi climatica ai cambiamenti urbani - I fotografi e le fotografe, selezionati tra numerose candidature provenienti da diverse regioni d’Italia, si sono distinti per coraggio, originalità e capacità di raccontare come gli impatti influenzano la società e il territorio. I progetti vincitori incarnano il concetto del cambiamento del territorio a causa della presenza dell’uomo:d alla denuncia dell’inquinamento da Pfas in Veneto con Water Mother di Michele Cardano, al racconto della crisi industriale ed ecologica di Taranto con Taranto non vuole morire di Maria Pansini; dal progetto Inshallah di Nicolas Brunetti che dà voce ai giovani musulmani cresciuti nella città spagnola Ceuta, all’indagine di Valentina De Santis sulla conform azione urbanistica di Artena in I fought the law and the law won . Non mancano progetti che esplorano dimensioni culturali e sociali: il diario visivo de lle sottoculture punk e rap bolognesi in (BO)yz N The Hood di Tommaso Palmieri; l’intimo racconto di Loredana De Nicola sull’impatto della malattia con L’oscurità, ma io ho una luce; il lavoro di Leonardo Bocci, Paesaggio Temporaneo, che documenta paesaggi in trasformazione nell’era dell’Antropocene; e Lascia la luce accesa di Claudia Deganutti, che celebra l’autonomia quotidiana di due ragazzi con sindrome di Down. Infine, Viola di Mauro Curti racconta la dismissione delle stazioni sciistiche come simbolo della crisi climatica, Parallel Eyes di Alessia Rollo rielabora l’identità visiva del Sud Italia oltre s tereotipi e pregiudizi, e Mestieri nei quartieri di Anna Sagramola racconta le attività di quartiere come baluardi di identità e spazi di resistenza ai profondi mutamenti urbani di Milano.