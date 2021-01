Zona rossa per "errore" in Lombardia, class action dei commercianti

Ansa

"Dopo la conferma sui gravi errori" che "hanno bloccato la Regione Lombardia nella zona rossa, le associazioni di commercianti e imprenditori hanno deciso di proporre una class action contro i responsabili per i danni subiti". Lo scrive in una nota l'avv. Francesco Borasi che, con il collega Angelo Leone, ha già raccolto le adesioni di tre associazioni e circa 20 commercianti per la maxi causa.