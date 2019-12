Zingaretti: "Verificare le preoccupazioni del Copasir sul 5G"

Sul 5G e il possibile ingresso dei cinesi "il Copasir ha detto una cosa molto seria, e un governo serio ha il dovere di verificare quelle preoccupazioni e mettere al primo punto la sicurezza nazionale". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti'. "Il ministro Patuanelli ha detto che non c'è alternativa, ma un Paese come l'Italia non può dire questo. Se c'è un pericolo che riguarda la nostra sovranità è necessario riflettere", ha aggiunto.