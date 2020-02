Zingaretti: su aborto Salvini spara a casaccio,giù mani dalle donne

"Salvini la spara ogni giorno più grossa perché è in difficoltà. Con offese, teorie stravaganti e numeri a casaccio. Per fortuna nei pronto soccorso italiani non ascoltano le sue provocazioni. Giù le mani dalle donne. Giù le mani dalla sanità italiana". Lo scrive su Facebook il segretario Pd Nicola Zingaretti. Salvini si era scagliato contro l'aborto, in particolare contro "gli immigrati che scambiano i pronto soccorso per l'anticamera di casa".