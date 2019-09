Zingaretti: serve Pd unito, chi lo divide si prenderà responsabilità

"Dividersi è un gravissimo errore che l'Italia non capirebbe. Poi chiunque si prenderà le sue responsabilità". Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, alla Festa dell'Unità di Torino commenta così l'ipotesi di scissione. "Mi auguro che non ci sia perché un Pd unito serve alla democrazia italiana e alla stabilità del governo", ha aggiunto Zingaretti. Parlando poi dell'alleanza coi grillini dice: "Col M5s non siamo diventati amici, siamo ex avversari".