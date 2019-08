Zingaretti: no a rimpastone, serve programma e discontinuità su nomi

"L'Italia non capirebbe un rimpastone del governo che è caduto. Noi non crediamo al modello contratto, serve un programma. Noi vogliamo un Paese più green, più giusto, più a misure di donne e che metta al centro il lavoro". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. "Siamo pronti a incontrare il M5s da lunedì - ha aggiunto ma serve discontinuità sui nomi. Siamo preoccupati per la situazione finanziaria, eredità del vecchio governo".