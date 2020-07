Zingaretti: "Il Pd sostiene ogni scelta del governo anti-Covid"

"Il Pd è pronto a sostenere qualsiasi scelta del governo utile a contenere la pandemia. Chi nel mondo non lo ha fatto sta pagando un prezzo drammatico". Lo ha scritto su Twitter il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, dando, all'indomani delle polemiche, un sostanziale via libera alla scelta di prorogare lo stato di emergenza per il coronavirus.