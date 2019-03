4 marzo 2019 17:08 Zingaretti. "Il governo gioca coi programmi come con le figurine" Lʼincontro col governatore del Piemonte Sergio Chiamparino e lʼaffondo sulla Tav: "I bandi non si interrompono"

Nicola Zingaretti non ha perso tempo. La prima mossa del neo eletto segretario del PD è stata andare a Torino per incontrare il governatore del Piemonte, Sergio Chiamparino. Inevitabile il confronto sul Tav. Ma è sull'esecutivo a doppia guida Lega/Cinquestelle che il Presidente della Regione Lazio ha voluto suonare la carica: "Il governo giallo-verde gioca con i programmi come con le figurine. L'Italia sta pagando il costo dell'incertezza. Il Paese è di nuovo in ginocchio", ha tuonato Ziangaretti al termine del confronto con Chiamparino.

Gli elettori gli hanno accordato ampia fiducia e Zingaretti sembra già sapere come ringraziarli. L'onda dei consensi ha superato il 70% e il segretario del PD passa ai fatti. Parla di Tav: "I bandi non si interrompano: sarebbe criminale pensare di perdere centinaia di milioni di investimenti e migliaia di posti di lavoro". Nessun riferimento alla volontà di indire un referundum sulla grande opera della discordia, ribadita proprio da Chiamparino e sostenuta anche dal governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ma per Zingaretti lo stallo dei lavori è diventato "il simbolo di un paese in ginocchio"."Per nascondere una divergenza politica - ha aggiunto - ogni settimana se ne ascolta una e intanto il cantiere è fermo. L'Italia sta pagando il costo della incertezza di una maggioranza parlamentare che non è unita e questo è inaccettabile".