Zingaretti: "Farò un Pd diverso, ricostruire la cultura politica"

Il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, candidato alla guida del Pd, spiega che il problema del partito è quello di "ricostruire una cultura politica". C'è "un popolo di competenze e di sensibilità che è disperso, frammentato. E c'è una nuova generazione, molto combattiva, che non ci ha mai incontrati". Zingaretti assicura quindi che lavorerà per "un Pd diverso, per costruire una nuova alleanza azzerando le attuali forme politiche".