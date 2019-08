Zingaretti apre al governo giallo-rosso: "Cinque punti per trattare" | Salvini: sarà un esecutivo contro la Lega

"Non siamo la ruota di scorta di un governo che c'è già e che sostituisce la Lega". Lo ha detto il vice segretario del Pd, Andrea Orlando, al termine della direzione del partito, sull'ipotesi di un accordo di governo tra i Dem e i 5Stelle. "Abbiamo l'ambizione di arrivare in fondo alla legislatura, non possiamo partire già con l'idea che tra qualche mese si torna al voto. A un'operazione di cortissimo respiro non siamo interessati", ha aggiunto.