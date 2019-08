Ora la palla passa a Mattarella, fattore tempo determinante

Con le dimissioni presentate dal premier Conte al presidente della Repubblica Mattarella finisce dopo quattordici mesi l'esperienza del governo giallo-verde. Ora tocca alle forze politiche portare al Quirinale le proprie determinazioni: interrompere la legislatura o tentare la strada di un nuovo governo? Dopo lo scontro in Senato nessuno scenario è da escludere.

Dalle consultazioni si capirà se i partiti preferiscono tornare al voto o cercare di formare un nuovo governo. In questo ultimo caso le forze politiche (presumibilmente Pd e Movimento 5 stelle) dovranno indicare a Mattarella il nome di un premier che sia in grado di formare una maggioranza.

L'idea del capo dello Stato è di superare la crisi in tempi rapidi: i partiti devono presentarsi al Quirinale con le idee molto chiare. E' impensabile immaginare uno scenario simile a quello verificatosi dopo le elezioni del 4 marzo 2018, quando Mattarella concesse agli schieramenti 89 giorni per formare un esecutivo. I tempi sono stretti: l'Italia deve presentare all'Unione europea la candidatura per la Commissione entro il 26 agosto e approvare la manovra a ottobre.