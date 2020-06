Zingaretti: alta velocità in trasporti e web per rinascita Italia

"Per far ripartire l'Italia serve l'alta velocità nei trasporti come nella rete digitale". Lo ha scritto su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, "Deve essere un'Italia digitale nei servizi alle persone e alle imprese, più green nel modo di produrre e di vivere. Dobbiamo ricostruire la fiducia in queto Paese", ha aggiunto.