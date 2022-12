Zaia: "La destra deve affrontare i temi dell'omosessualità e del fine vita"

Il presidente del Veneto Luca Zaia ha parlato di tematiche che la destra dovrebbe mettere al centro delle sue riflessioni.

"Dobbiamo affrontare con serenità quei temi che storicamente non sono nelle corde del centro destra. Come l'omosessualità, il fine vita o lo spreco alimentare", ha detto. "Il centro destra di oggi non può essere quello di 30 anni fa" perché "c'è un'evoluzione in corso", ha aggiunto Zaia.