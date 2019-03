Xylella, Coldiretti a Conte: "Bisogna fermare il disastro"

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato in Puglia una delegazione di Coldiretti per discutere del problema Xylella. "Abbiamo illustrato al premier - ha spiegato l'associazione - le priorità per l'area infetta, la semplificazione degli espianti, risorse e sostegno al reddito per 5 anni delle imprese agricole, il Piano per la ricostruzione del patrimonio olivicolo, per contrastare il disastro colposo con un danno di 1,2 miliardi".