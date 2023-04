Washington Post: "Giorgia Meloni veloce e intelligente, è modello per la destra europea"

Giorgia Meloni ha "sfidato i profeti di sventura, soprattutto quelli al di là dei confini italiani" e "sorpreso i critici".

Lo scrive il Washington Post in un'opinione di Lee Hockstader. "Telegenica, veloce e intelligente", si è schierata con l'Ucraina e da quando ha assunto l'incarico di premier "è stata tutta sorrisi con l'Ue", mette in evidenza il quotidiano americano. "La vita media di un governo italiano nel dopoguerra è di circa 14 mesi. Le sue migliori chance per un governo di cinque anni sarebbero" una dimostrazione di forza di Fratelli d'Italia "alle elezioni europee del prossimo anno". Di fatto un "referendum di metà mandato per la sua performance. Se dovesse farcela, potrebbe restare in carica e mangiare molti altri panettoni" e "divenire un modello" per altri politici di destra in Europa.