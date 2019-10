Voto Umbria, Zingaretti: governo volti pagina, no battaglia continua

Il rapporto con il Movimento 5 stelle va portato avanti "non per esaltare le differenze ma per trovare sintesi vere e verificando, territorio per territorio, la possibilità di convergenze, senza imporre nulla". Lo ha scritto su Facebook Nicola Zingaretti. "Abbiamo costruito una linea unitaria, difficile, di cui mi assumo le responsabilità", dice Zingaretti. "Ma occorre voltare pagina - avverte -. non può essere un campo di battaglia quotidiana".