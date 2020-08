Voto Rousseau, Casaleggio: "Iscritti vero organo decisionale del M5s"

Il vero organo decisionale del M5s "sono sempre stati gli iscritti". Lo afferma in un post il presidente di Rousseau Davide Casaleggio esprimendo la sua soddisfazione "per la grande partecipazione al voto". "Da oggi - ha poi chiarito - i parlamentari e i consiglieri regionali potranno riportare la loro esperienza nei Comuni e viceversa consiglieri comunali e attivisti essere attori del ricambio per non trasformare la politica in professione".