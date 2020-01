Voto Regionali, Berlusconi: senza Forza Italia il centrodestra non vince

"Il centrodestra non vince senza un centro liberale, cattolico, garantista forte che solo noi possiamo far esistere. La destra, da sola, può prendere molti voti, ma non può vincere e tantomeno governare". E' l'analisi, all'indomani del voto regionale , di Berlusconi . "In Emilia la violenta polarizzazione probabilmente ha scoraggiato gli elettori moderati". In merito poi all'episodio del citofono, "Salvini ha un suo stile, che non è il mio".

Alle elezioni in Calabria "abbiamo più che doppiato" la Lega. "Se si sommano le liste in cui si è divisa Forza Italia in Calabria siamo oltre il 27%. Direi che FI è il partito del riscatto del Sud, ma non può essere assolutamente il partito del Sud o del Nord: siamo una importante forza politica nazionale", ricorda Berlusconi in una intervista al Corriere della Sera chiarendo che gli esiti delle urne di domenica "non mi sembrano paragonabili: in Calabria c'è stata una vittoria clamorosa di una bravissima candidata espressa da Forza Italia, che rappresenta un segnale di svolta e di riscossa non solo per la sua regione ma per l`intero Mezzogiorno; in Emilia-Romagna si trattava di una sfida antica e difficile combattuta con impegno fino all`ultimo momento".

"Sta a noi dare vita a un centrodestra liberale, democratico, cattolico, garantista. Durante la campagna elettorale - continua - ho sempre sostenuto che il primo scopo delle elezioni regionali era quello di scegliere un buon governatore per la Regione e non quello di fare un sondaggio politico nazionale. Naturalmente era chiaro a tutti che una sconfitta della sinistra in Emilia-Romagna avrebbe avuto una forte valenza nazionale".

"Salvini corre da solo? Non ha tendenze suicide" Un modello proporzionale di legge elettorale "consegnerebbe il Paese all'ingovernabilità. Occorre che venga corretto con l'inserimento di una quota maggioritaria che consenta alla coalizione vincente di governare il Paese". Sull'ipotesi poi che Salvini possa correre da solo alle Politiche, "tutto si può dire di Salvini - osserva il leader di FI - ma non che abbia istinti suicidi.