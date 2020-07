Voto presidenza commissioni, Speranza lascia Cdm dopo stop a Grasso

Roberto Speranza ha posto in Consiglio dei ministri la questione politica aperta nella maggioranza dal voto sulla presidenza delle commissioni parlamentari, dopo la non elezione di Pietro Grasso alla guida della Giustizia in Senato. Il ministro della Salute ha lasciato i lavori del Cdm, dopo aver votato la proroga dello stato di emergenza. "Inaccettabile quanto avvenuto. Serve un chiarimento di maggioranza", avrebbe detto.