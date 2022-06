Voto Palermo, Lamorgese: procura valuterà responsabilità delle assenze, è gravissimo

"La procura di Palermo valuterà gli eventuali profili di responsabilità conseguenti alle segnalazioni inviate dal Comune, competente per le procedure di insediamento dei seggi e di sostituzione dei presidenti".

Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. Nel capoluogo siciliano in molte sezioni all'interno delle scuole per ore non si sono potuti insediare regolarmente i seggi per mancanza di presidenti.