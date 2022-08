Voto, Conte: "Subito in Parlamento per interventi massicci anti-crisi"

Giuseppe Conte auspica che si vada "subito in Parlamento per sostenere anche con le altre forze politiche interventi massicci" anti-crisi perché "si è perso già troppo tempo".

E spiega: "Il mandato del M5s non è mai stato chiudere gli occhi e 'non disturbare' l'osannato Governo dei Migliori. Il nostro mandato è la difesa degli interessi dei cittadini, a partire dai meno garantiti. Se ci fossimo mossi per tempo avremmo potuto prevenire la spirale recessiva già innescata da mesi. Ora tutti i partiti in compagna elettorale stanno scoprendo che avevamo ragione".