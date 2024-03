Voto Basilicata, Pittella: "Per Pd e M5s siamo come ebrei da mandare a morire"

L'audio di Pittella

"Adesso andiamo avanti", ha continuato Pittella nell'audio inviato ai sui sostenitori. L'ex governatore lucano precisa poi di aver "proposto a Chiorazzo, per l'ennesima volta, di fare un patto con me candidato presidente. Lui ha detto che Basilicata (casa, ndr) comune senza lui come candidato presidente non si può fare. Era stato da noi chiamato, con me e Calenda - ha proseguito - a fare un patto e si è rifiutato di farlo perché aspettava il Pd, cioè Speranza Folino e Bubbico. Noi non possiamo andare a ruota di Chiorazzo - ha infine spiegato - e quindi aderiamo al centrodestra con tutte le difficoltà del caso" e comunque "solo per una ragione programmatica. Ora - ha concluso Pittella - dobbiamo soltanto, se siete d'accordo, lavorare molto, dimostrare che siamo forti in campo, determinati, decisi e che sopravviviamo anche a coloro i quali attentano alla nostra vita politica e istituzionale".