Voto Abruzzo, Salvini: "Al governo non cambia nulla, il lavoro paga"

"Al governo non cambia niente, nessun cambio, nessun rimpasto, il lavoro continua ". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, in una conferenza stampa alla Camera dopo il voto in Abruzzo . "Dai dati dei Comuni si vede che un pezzo del voto di sinistra è arrivato a noi : operai, insegnanti, lavoratori", ha aggiunto ministro dell'Interno. "Sono felice, perché il lavoro paga, la concretezza paga".

Il ministro dell'Interno ha poi annunciato un vertice di governo con il collega Luigi Di Maio e il premier Giuseppe Conte, "perché la settimana è intensa".



"Fossi nel M5s non sarei preoccupato", hanno preso il voto delle ultime regionali, difficilmente traducibile sul piano politico. Le europee sono un appuntamento più politico", ha sottolineato il ministro dell'Interno. E ha aggiunto: "Le elezioni in Abruzzo sono la dimostrazione che indagini, minacce, giurie d'onore... possono inventarsi quello che vogliono, poi la vita reale ha la meglio sulla realtà virtuale".



Conte: "Chiaro il voto in Abruzzo, ma non cambia nulla per il governo" - Il commento di Salvini è stato condiviso anche dal premier Giuseppe Conte: "Sto vedendo adesso i dati, sono elezioni regionali di una Regione centrale, ma aspettiamo adesso di leggerli e le valutazioni che spettano ai vari esponenti delle forze politiche. Il dato mi sembra abbastanza chiaro, ma questo non cambia nulla per il governo centrale. Continuiamo a lavorare, non c'è nessun cambiamento all'ordine del giorno".