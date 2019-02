Abruzzo, Paragone (M5s): "Voto marginale, regione non vuole cambiamento"

"Il risultato in Abruzzo ci dice che i cittadini abruzzesi hanno gradito il modo in cui in questi anni sono state gestite le cose e quindi non avevano intenzione di cambiare". Lo afferma il senatore del M5s Gianluigi Paragone che aggiunge: "Evidentemente gli abruzzesi sono soddisfatti della gestione del centrosinistra e di quella del centrodestra nel recente passato. Il voto delle amministrative è marginale".

"Subito dopo le politiche non abbiamo vinto in Molise e in Friuli, quindi il voto delle amministrative è marginale e si prendono in considerazione aspetti della quotidianità, è un voto che riguarda soprattutto la sanità", spiega Paragone.



Toninelli: "Certamente c'è un po' di delusione" - Per le elezioni "certamente c'è un po' di delusione perché se avessimo vinto avremmo dato una enorme mano a quella popolazione. Lo faremo stando all'opposizione quindi daremo comunque una mano", commenta il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli.



Legnini: "Risultato molto superiore a 11 mesi fa" - Anche Giovanni Legnini, candidato del centrosinistra alla presidenza, commenta così il post voto: "Penso che il centrosinistra debba tendere a un modello coalizionale aperto, come abbiamo fatto qui conseguendo un risultato molto superiore a quello di 11 mesi fa, anche se non e' stato sufficiente per vincere".