Calenda e il progetto dei "volenterosi", Schlein: "Decida da che parte stare"

Carlo Calenda "deve decidere da che parte stare". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, commentando il progetto del leader di Azione che ha parlato di una "coalizione di volenterosi" per riportare Paolo Gentiloni a Palazzo Chigi. Calenda ha inoltre definito "coraggiosa" Giorgia Meloni per essersi presentata al congresso del suo partito. "La linea del Pd è una, è chiara: noi torneremo al governo vincendo le elezioni con una coalizione progressista, senza larghe intese, senza accordi di palazzo. Calenda decida da che parte stare, bisogna fare una scelta, non si può stare un po' di qua e un po' di là", ha detto la Schlein.