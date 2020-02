Vittorio Sgarbi attacca Davigo a "Quarta Repubblica": "Non è innocente, fa politica"

Vittorio Sgarbi contro Piercamillo Davigo. Nelle ore più calde per il governo, in tema di giustizia sono due le fazioni: da una parte Pd e M5s a sostegno dello stop alla prescrizione, dall'altra Italia Viva e l'opposizione contrari. Il tema è stato affrontato da Vittorio Sgarbi a "Quarta Repubblica": "Certamente innocente non è Davigo, perchè uno che dice che vuole rivoltare l'Italia come un calzino, fa attività politica. I magistrati fanno politica. Io sto con Tortora. Dal '92 lo Stato ha dato 700 milioni a 27.000 innocenti".

Il riferimento di Sgabri nello studio di Nicola Porro è il botta e risposta sulla riforma Bonafede avvenuto tra Gaia Tortora e Marco Travaglio. La prima non ha potuto fare a meno nei giorni scorsi di rispondere al giornalista, che si era detto favorevole al carcere anche per i presunti innocenti. Una tesi sposata in pieno dal magistrato Piercamillo Davigo.