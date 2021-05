Vitalizio Formigoni, Conte: errore restituirlo, mina fiducia istituzioni

ansa

Restituire il vitalizio all'ex senatore Roberto Formigoni, condannato per corruzione, "è una decisione che considero erronea". E' il pensiero dell'ex premier Giuseppe Conte, secondo il quale questo provvedimento "trasmette un messaggio profondamente negativo per i cittadini, perché mina il delicatissimo rapporto di 'fiducia' con le istituzioni, tanto più in questo momento" di difficoltà per gli effetti della pandemia.