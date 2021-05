Vitalizi, Senato approva le tre mozioni per la revoca ai condannati

ansa

Il Senato ha approvato le tre le mozioni presentate sul tema dei vitalizi, che impegnano l'istituzione a riesaminare il tema dopo che gli organi giurisdizionali interni hanno restituito il diritto all'assegno anche ai condannati per gravi reati. Quella di M5S-Pd e LeU ha ricevuto 122 sì, 40 no e 68 astenuti. Quella di Lega, FdI e Forza Italia 120 sì, 3 no e 108 astensioni, mentre la mozione di Italia Viva è passata con 113 sì, nessun no e 117 astenuti.