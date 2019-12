Vilipendio, Mattarella concede la grazia a Umberto Bossi

Sergio Mattarella ha firmato un decreto di concessione della grazia in favore di Umberto Bossi. Lo rende noto il Quirinale. L'atto di clemenza individuale ha riguardato la pena detentiva ancora da espiare (un anno di reclusione) inflitta per offesa all'onore e al prestigio del presidente della Repubblica (il cosiddetto vilipendio), in riferimento a fatti commessi nel 2011. Giorgio Napolitano: "Non nutro alcun risentimento nei confronti di Bossi".