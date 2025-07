Via libera del Cdm al ddl costituzionale per Roma Capitale

Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge costituzionale per Roma Capitale, che avrà così potestà legislativa e autonomia finanziaria. Secondo la bozza del ddl, verrebbe modificato l'articolo 114 della Costituzione, quello che definisce la struttura della Repubblica insieme a Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni. Roma potrà legiferare a tutti gli effetti in materie come trasporto pubblico locale, polizia amministrativa locale e governo del territorio. Via libera anche ai due decreti legge, per il commissariamento dell'Agenas e per la Terra dei Fuochi, e al ddl sulla sicurezza delle piscine.