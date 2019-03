Via della Seta, per Di Maio "obiettivo raggiunto" | Ancora tensione con Matteo Salvini

Di Maio: "Passo in avanti per la crescita" - Per il ministro dello Sviluppo economico "quello che abbiamo fatto oggi è un altro passo per aiutare la nostra economia a crescere e aiutare soprattutto le nostre eccellenze, che non hanno eguali nel mondo". Ma l'obiettivo è anche quello di "cominciare a riequilibrare una sproporzione per cui c'è tanto 'Made in China' che viene in Italia e troppo poco 'Made in Italy che va in Cina. Gli obiettivi ovviamente li monitoreremo con la 'task force Cina' ma ci aspettiamo un notevole graduale aumento delle esportazioni e nei prossimi anni speriamo di poter riequilibrare la bilancia commerciale".



Di Maio: "Critiche Ue? Italia arrivata prima" - Quanto alle perplessità franco tedesche sulle iniziative italiane il ministro Di Maio opera delle distinzioni. "Non parlerei di posizione franco-tedesca perché le due posizioni hanno due sfumature diverse, anche ascoltando le parole del presidente Macron e della presidente Merkel".



"E' chiaro - ha proseguito Di Maio - che l'Italia sulla Via della Seta è arrivata prima e quindi altri Paesi europei in questo momento hanno delle loro posizioni sulle nostre decisioni che riguardano il commercio che possono essere sicuramente posizioni critiche: ne hanno tutto il diritto. Soltanto che, come qualcuno negli Stati Uniti ha detto, 'America First', io continuo a ripetere 'Italia First' nelle relazioni commerciali. Quindi nessuno vuole scavalcare i nostri partner europei. Noi restiamo ben saldi nell'alleanza euroatlantica, restiamo alleati degli Stati Uniti e nella Nato".