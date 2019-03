Secondo giorno italiano per Xi Jinping: firmato il memorandum

Nella seconda giornata in Italia per il presidente cinese Xi Jinping, con un calendario fitto di appuntamenti, il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, e il presidente della National Development and Reform Commission, He Lifeng, hanno firmato a Villa Madama il memorandum sulla nuova "Via della Seta". Il leader cinese volerà a Palermo per una visita lampo a conclusione del viaggio nel nostro Paese.