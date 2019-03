Via della Seta, Di Maio: "Usa nostro primo alleato ma Italia First"

"Gli Usa non hanno ragione di preoccuparsi, restano il nostro principale alleato". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio parlando del memorandum sulla Via della Seta. Il ministro ha poi aggiunto di aver "avuto modo di apprezzare Trump quando diceva 'America First' e allora io dico 'Italia First', miriamo a tutelare gli interessi dei nostri imprenditori che vogliono portare il Made in Italy nel mondo".