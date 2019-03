Via della Seta, Conte: dal memorandum benefici a Italia e Cina

"Non possiamo svendere un pezzo di sovranità italiana e europea ai cinesi". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, ospite a Unomattina, nel giorno della visita a Roma del presidente cinese Xi Jinping. "La posizione del Parlamento europeo - ha aggiunto - vuole che ci siano regole uguali in Europa e Cina. Non possono venire in Europa a fare ciò che vogliono se il loro mercato non è libero".