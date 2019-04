Via della Seta, Berlusconi: gli Usa confermano la nostra linea sulla Cina

L'ambasciatore degli Stati Uniti, Lewis M. Eisenberg, conferma che l'accordo sulla Via della Seta tra Italia e Cina "rappresenta non solo un errore strategico, ma anche un pericolo per la sicurezza nazionale". Lo afferma il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sottolineando che la firma del memorandum d'intesa è avvenuta "senza nemmeno sottoporla al voto del Parlamento" e che l'operazione "va ad incrinare le relazioni euro-atlantiche".

"Invitiamo il governo, che ha affrontato il problema con tanta superficialità - aggiunge Silvio Berlusconi - a vigilare sull'applicazione degli accordi per evitare che questi, come denuncia l'ambasciatore, non si trasformino in un ostacolo alla interoperabilità della Nato".