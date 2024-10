Vertice tra Meloni, Tajani e Salvini a Bruxelles

Vertice tra il premier Giorgia Meloni e i due vice Antonio Tajani e Matteo Salvini a Bruxelles. Il presidente del Consiglio, in serata, ha incontrato all'hotel Amigo il leader di FI e ministro degli Esteri e il leader della Lega, dopo aver cenato con Tajani e il commissario designato Raffaele Fitto. Salvini ha raggiunto Meloni e Tajani, dopo essere atterrato a Bruxelles in sera. Giovedì mattina il leader della Lega partecipa all'incontro dei Patrioti che precede il summit Ue. L'incontro viene a cadere a poche ore dal Consiglio dei ministri che ha dato il via libera alla Manovra.