Verso riapertura 3/6, Zaia: "Bel segnale" e De Luca: "Incomprensibile"

Il governatore del Veneto Luca Zaia è soddisfatto dell'annunciata riapertura e dice: "Spero che il governo decida di aprire tutti insieme dal 3 giugno, sarebbe un bel segnale". Contrario alla misura invece il presidente della Campania vincenzo De Luca, che spiega: "Non si comprende quali siano le ragioni che possano motivare un'apertura generalizzata e la non limitazione della mobilità nemmeno per le zone ancora pesantemente interessate dal contagio". Segui in tempo reale tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui