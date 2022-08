Il centrodestra lima il programma | Letta vede Sinistra e Verdi

"L'alleanza è improbabile, in questo momento, per adesso io resto anche con il 5%". Lo dice in una intervista a Repubblica Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle che assicura: "Senza spocchia: saremo la sorpresa di queste elezioni". Tornando a una ipotetica alleanza con il Pd, Conte spiega che i dem "si sono messi in un calderone e non so cosa ne possa uscire. I nostri programmi invece sono chiari. Con tre pilastri: la giustizia sociale, dal reddito di cittadinanza al salario minimo. La transizione energetica: no termovalorizzatori. E la transizione digitale. Il voto al Pd rischia di essere sprecato. C'è un cartello che va da Gelmini a Calenda e arriva fino a Speranza e immagino Fratoianni".