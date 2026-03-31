Verso Cdm venerdì, l'ipotesi di una proroga del taglio delle accise sui carburanti

Il governo, a quanto apprende l'Ansa, potrebbe tornare a riunirsi in Consiglio dei ministri venerdì 3 aprile. L'ordine del giorno non è al momento ancora stato deciso, ma, secondo indiscrezioni, si starebbe valutando un nuovo intervento sui carburanti in vista della scadenza, martedì 7 aprile, del taglio varato lo scorso 18 marzo. Lunedì la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un lungo incontro con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a Palazzo Chigi per fare un punto sulla situazione economica e i rincari dei prezzi.