Verso Cdm venerdì, l'ipotesi di una proroga del taglio delle accise sui carburanti
Lunedì la presidente del Consiglio ha avuto un incontro con il ministro dell'Economia per fare un punto sulla situazione economica e i rincari
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Il governo, a quanto apprende l'Ansa, potrebbe tornare a riunirsi in Consiglio dei ministri venerdì 3 aprile. L'ordine del giorno non è al momento ancora stato deciso, ma, secondo indiscrezioni, si starebbe valutando un nuovo intervento sui carburanti in vista della scadenza, martedì 7 aprile, del taglio varato lo scorso 18 marzo. Lunedì la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un lungo incontro con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a Palazzo Chigi per fare un punto sulla situazione economica e i rincari dei prezzi.