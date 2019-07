Vercelli, frase shock di un consigliere comunale FdI: "Ammazzate tutti i gay" | Meloni prende distanze: "Parole gravissime"

La frase shock è stata scritta da Cannata a commento di un post su Facebook del senatore Simone Pillon del 2018 sul Gay Pride. "Il contenuto della frase risulta di una violenza inaudita - sottolineano dal direttivo di Arcigay - sia per la minaccia di morte, sia per l'accostamento fra l'omosessualità e la pedofilia".



"Mai, prima d'ora, siamo stati insultati e aggrediti in maniera così violenta da parte di un rappresentante delle Istituzioni della nostra città. Per tale ragione chiediamo le immediate dimissioni di Cannata dalla carica di consigliere comunale e chiediamo la sua espulsione dall'Ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri di Vercelli".

I membri del comitato chiedono anche al sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro, di prendere una pubblica presa di distanza nei confronti delle parole di Cannata: "Presenteremo un esposto all'Ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri - concludono dal Rainbow - e decideremo se adire le autorità giudiziarie per costituirci parte civile".



Meloni: "Parole gravissime estranee a FdI" - Ma a prendere subito posizione è stata Giorgia Meloni: "FdI prende le distanze dalle dichiarazioni del consigliere comunale di Vercelli Giuseppe Cannata, eletto tre mesi fa da indipendente nelle liste di FdI ma mai iscritto al movimento". La presidente di Fratelli d'Italia aggiunge: "Le sue affermazioni, gravissime, non rispecchiano in nessun modo il pensiero di FdI. Non c'è posto per chi scrive certe cose in Fratelli d'Italia". "Ma non accettiamo lezioni da nessuno, soprattutto dal Pd che non ha avuto nemmeno la decenza di prendere provvedimenti nei confronti di un suo sindaco agli arresti domiciliari perché coinvolto nello scandalo di Bibbiano".