Venezia, Franceschini: "Grandi navi mai più davanti a San Marco"

Poche ore prima dell'intervento del ministro, 300 attivisti avevano occupato il red carpet della mostra del cinema per protestare, tra l'altro, anche contro la presenza delle grandi navi in laguna.



Dell'ingombrante presenza delle navi da crociera davanti a piazza San Marco, del resto, si discute tra anni, ma dopo gli ultimi incidenti (uno ai primi di giugno, e un secondo a inizio luglio) la questione è tornata di stretta attualità. Tanto che già il primo governo Conte aveva previsto il "trasloco" delle grandi navi a Marghera: un compromesso per salvare sia l'indotto generato dal turismo dei crocieristi sia il delicato equilibrio su cui si basa il traffico commerciale e industriale in laguna, mettendo al tempo stesso al riparo la città da eventuali altri incidenti.



Per poter spostare le navi da crociera a Marghera, però, è necessario realizzare appositi approdi, per i quali servono permessi, bandi e stanziamenti. Ma ora, a quanto pare, Franceschini è intenzionato ad accelerare il processo.