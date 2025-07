Fausto Bertinotti, venduti all'asta i due Mao di Andy Warhol: incasso complessivo di 250mila euro

Oltre ai Warhol, l'asta ha incluso diverse opere di arte contemporanea appartenute alla coppia. Tra i pezzi più rilevanti figurano due dipinti di Piero Dorazio, uno dei quali fu un regalo per il loro anniversario di matrimonio, una scultura in bronzo di Mario Ceroli, un vaso di Luca Maria Patella, una tela di Mario Schifano e un'opera di Titina Maselli. In totale, l'intera raccolta ha generato poco meno di 250mila euro.