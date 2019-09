Vasco Rossi attacca Paragone (M5s) e i politici: "'C'è chi dice no' lo dico io, giù le mani dalle mie canzoni"

Giù le mani da Vasco Rossi. La politica non può appropriarsi dei pezzi del Blasco. Parole (e musica) dello stesso Vasco, che con un po post su Instagram ha messo in chiaro le cose: "'C'è chi dice no' lo dico io". Ad aver fatto arrabbiare la rock star più famosa d'Italia è stato il video postato su Facebook dal senatore del Movimento 5 Stelle, Gianluigi Paragone: "Domani si vota su Rousseau e sento già l'eco di una canzone che parte da lontano e dice 'C'e' chi dice no, io non ci sono'. Io su Rousseau dico no, io non mi muovo". In sottofondo, proprio la celebre canzone del Vasco nazionale. Che, pero', non ha gradito per nulla la citazione.